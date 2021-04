Radio 10 heeft de eigen huisstijl een opfrisbeurt gegeven. Het logo is vernieuwd en tegelijkertijd lanceert de zender een nieuwe merkcampagne. In die campagne staat de ’10’ centraal, als zender die ‘de hele dag met je meebeweegt’. Doel van de campagne is om het ‘positieve imago’ van Radio 10 verder te versterken.

“We willen Radio 10 met deze nieuwe campagne in zijn volle kracht laten zien. Of je er nu mee opstaat, tijdens het werk of onderweg, de nieuwe campagne laat zien dat wij als zender perfect in het dagelijkse leven van de luisteraar passen”, aldus de zender.

Onderdeel van de nieuwe merkcampagne zijn ook een tv-commercial en advertenties in bushokjes. In de online, print en uitingen op de billboards staan de dj’s van Radio 10 centraal, waarbij zij het getal vormen met een herkenbaar voorwerp. Zo vormt Gerard Ekdom het 10-icoon met een wekker.