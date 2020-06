Henk Blok keert na zijn sabbatical niet terug als nieuwslezer in de ochtend op Radio 538. Hij krijgt na zijn verlof een andere functie binnen Talpa Network, waar 538 onder valt. Dat vertelde Roelof Hemmen, de opvolger van Henk, vanmiddag in ‘De Perstribune’ op NPO Radio 1.

Roelof leest sinds begin deze maand het nieuws in de ochtend op Radio 538. Hij vervangt Henk Blok, die een jaar uit de roulatie is vanwege gezondheidsredenen. De vraag rees: is de vervanging door Roelof tijdelijk of voor vast? “Hier een misverstand over merk ik”, antwoordde Roelof. “Ik ben de nieuwslezer in de ochtendshow. Punt. Henk zal niet op die positie terugkeren. Het is mijn intentie om zo lang mogelijk te blijven en dat is ook de intentie van 538. Henk is wel in dienst bij Talpa en hij zal zeker terugkeren bij Talpa.”

Nieuwslezer in de ochtend

Henk maakte 15 jaar lang onderdeel uit van Evers Staat Op. Vijf jaar geleden won hij een RadioFreak Award voor Beste Nieuwslezer. “Die uren radio maken in de ochtend, is het allermooiste wat ik ooit heb gedaan”, zei Henk onlangs. “Het was al meteen een jongensdroom die uitkwam.”

Anderhalf jaar geleden was er nog getouwtrek rondom Henk Blok. Qmusic wilde de nieuwslezer hebben, maar een week later besloot Henk om toch bij 538 te blijven.

Foto: Radio 538