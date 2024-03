De terugkeer van Edwin Evers op is volgens Radio 538 een succes. Het marktaandeel in de, voor 538 belangrijke, commerciële doelgroep 20-49 jaar is gestegen naar 20,6 procent. Het is niet duidelijk wat het marktaandeel voor de komst van Evers was. De radiomaker keerde begin deze maand terug bij 538, waar op hij vrijdag tussen 14:00 en 18:00 uur te horen is.

De luistercijfers van 538 daalden de afgelopen jaren sterk, waarbij het station voorbij werd gestreefd door ‘rivaal’ Qmusic. De vele veranderingen in het programmaschema van 538 hielpen niet mee. Maar de cijfers trekken weer aan, ziet programmadirecteur Dave Minneboo. “Met de ingang van ‘Evers & co.’ en de terugkeer van Dennis Ruyer, hebben we de programmering geoptimaliseerd en staat deze nu als een huis”, zegt hij.

Positief

“De veranderingen werpen z’n vruchten af”, stelt Minneboo. “De positiviteit is voelbaar binnen het team van 538 en slaat over op onze luisteraars, die genieten van de programma’s en muziek. Dit zijn nog maar de eerste vruchten die worden afgeworpen, maar geeft ons positieve energie om door te gaan met waar we mee bezig zijn.”

In de algemene meting van de luistercijfers staat Radio 538 deze week derde, achter NPO Radio 2 en Qmusic. Dit komt vooral door de Top 750 die ze uitzonden.

Foto: Radio 538