Het gaat stukken beter met Rámon Verkoeijen, die de afgelopen maanden thuis zat vanwege een burn-out. De dj keert langzaam terug op 3FM, om samen met Mark van der Molen het avondprogramma tussen 19:00 en 21:00 uur te maken. Dat schrijft Rámon vanochtend op zijn Instagram.

“Na lange tijd weer eens een berichtje”, begint hij. “Goed nieuws want het gaat stukken beter met mij. Na een tijd van iedere dag moe op staan, donkere dagen, geen fut om iets te doen, heb ik steeds meer energie om mijn dagen mee te vullen! Het gaat de goede kant op en dat vind ik fijn te kunnen zeggen. Ik wil heel graag al die mensen die me een berichtje hebben gestuurd (ik krijg ze nog iedere dag binnen) bedanken. Wat blijft dat toch bijzonder, zoveel steun, zoveel mooie warme woorden.”

Terug op 3FM

Wanneer hij weer te horen is op 3FM, is nog onduidelijk. “Langzaamaan ga ik weer eens richting de radio studio van 3FM, dit zal allemaal rustig aan zijn hoor. Rustig aan zal ik samen met Mark weer te horen zijn op #FM, in de avond van 19-21 uur. Verheug me er op!”

Vorig jaar zomer overleed Rámons moeder. Hij keerde toen na enkele weken afwezigheid weer terug, maar kort daarna verdween de 3FM-dj voor langere tijd van de radio. “Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit zo in de term burn-out geloofde. Het is zo raar om dat mee te maken”, zei Rámon eerder dit jaar.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede