Radio 538 heeft het eigen Koningsdagfeest in Breda in drie weken tijd uitverkocht. Op zaterdag 27 april komen 40.000 mensen naar het Chasséveld in Breda om naar voornamelijk nationale en enkele internationale artiesten te kijken tijdens ‘538 Koningsdag’. Meer dan dertig artiesten zoals Antoon, Chef’Special, Guus Meeuwis, Rolf Sanchez en Lucas & Steve betreden het podium. Het evenement is de hele dag live te volgen op de radio en tv-kanalen van 538 en SBS6.

Het evenement is van 12:00 tot 23:00 uur live te volgen op Radio 538, het YouTube-kanaal en TV 538. Op SBS6 is van 12:00 tot 17:00 uur een liveregistratie en van 00:00 tot 01:00 uur een samenvatting van de dag te zien in ‘Het Beste van 538 Koningsdag 2024’.

Het is de negende keer dat 538 het feest viert in Breda. Daarvoor vond het festijn plaats op het Museumplein in Amsterdam.

Foto: 538