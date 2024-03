Rick Romijn vindt het nog altijd onbegrijpelijk dat Radio 538 er na het vertrek van Edwin Evers, eind 2018, voor koos om ook hem en mede-sidekick Niels van Baarlen uit de ochtend te halen. “Ik had ons zeker in de ochtend gehouden. Als Messi weggaat bij Barcelona, gooi je ook niet de andere spelers weg. Ik denk dat wij met Frank (Dane, red.) een prima programma hadden kunnen maken”, zegt Rick in De Telegraaf.

Evers stopte eind 2018 met de populaire ochtendshow op Radio 538. Zijn sidekicks Rick en Niels moesten hun plek ook opgeven en verkasten naar Radio Veronica, waar ze langere tijd samen met Wilfred Genee een programma maakten. Frank Dane nam de ochtenduren op 538 over, zonder Rick en Niels dus. “Er is destijds gekozen om het roer compleet om te gooien, door er een geheel nieuw team in de ochtend te zetten. Daar valt ook wat van te zeggen”, zegt Niels over die beslissing.

De uitspraken van Rick nu zijn opvallend, omdat hij een maand nadat Edwin Evers aankondigde te stoppen bij Radio 538, zei dat sidekick worden bij Frank Dane geen optie is. “Mensen gaan Frank toch al vergelijken met Edwin. Als je dan ook nog een deel van het team behoudt, wordt dat alleen maar erger”, aldus Rick in april 2018.

Schaterlach

Rick en Niels zijn sinds juni vorig jaar samen met Tim Klijn te horen in de ochtenduren op Radio 538, hun oude stek dus. “De lach is zeker echt”, zeker Niels tegen De Telegraaf over zijn schaterlach. “Maar soms hoor ik onszelf weleens terug, en dan denk ik: zo grappig was het nou ook weer niet. Daar moeten we op letten.”

En hoewel er veel gelachen wordt, zijn er af en toe ook irritaties, zegt Niels. “We verschillen soms echt van mening over de inhoud van het programma.”

Foto: Radio 538