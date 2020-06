Radio Veronica staat komende week in het teken van de 80’s en 90’s. Tot en met vrijdag wordt de 80’s & 90’s Top 890 uitgezonden. De lijst is een verzameling van platen die de Veronica-luisteraars zelf hebben samengesteld door te stemmen. Het is de eerste keer dat de lijst in deze vorm te horen is. Eerder zond Radio Veronica onder andere de 80’s Top 500 uit.

Hits van onder anderen Michael Jackson, Pearl Jam en Queen hebben de top 5 behaald. Wie de nummer 1 positie heeft, is te horen tijdens de ontknoping van de lijst op vrijdag 12 juni rond 18.00 uur.

George Michael is de artiest die het vaakst te horen zal zijn. De in 2016 overleden zanger staat met achttien hits in de lijst. Daarnaast staan er nog negen samenwerkingen van Michael genoteerd. Ook Queen en de zanger van de band Freddie Mercury zijn geliefd onder de Veronica-luisteraars, zij komen zeventien keert terug in de lijst.

Nederlandse bodem

Golden Earring en De Dijk zijn de meest genoteerde Nederlandse acts. Beide bands staan met acht hits in de lijst. De hoogst genoteerde Nederlandse productie is ‘Rainbow In The Sky’ van DJ Paul Elstak. Het is de enige Nederlandse hit die de top 10 heeft gehaald.

Niet alle nummers uit de lijst hebben in de jaren ’80 en ’90 de hitlijsten gehaald. Hiervan zijn ‘Black’ van Pearl Jam en ‘Zij Gelooft In Mij’ van André Hazes een voorbeeld. Hazes’ nummer werd pas na zijn dood in 2004 een grote hit.