Rob van Someren pleit ervoor om marktaandelen en luistercijfers mee te laten wegen in de nominaties en het winnen van de Gouden RadioRing. “Ik denk dat er nu heel veel stemmen naar radiozenders of programma’s zijn gegaan, waarvan de stemmers misschien nog nooit naar dat programma geluisterd hadden, maar gewoon opgeroepen werden om te stemmen”, zei Rob zondag in ‘De Perstribune’ op NPO Radio 1.

Er was dit jaar nogal wat ophef over De Gouden RadioRing. Ruud de Wild boycotte de prijs zelfs. “Een prijs winnen over de rug van de luisteraars, dat vind ik zo gênant”, zei hij. Er volgde een felle concurrentiestrijd waarin radio-dj’s er alles aan deden om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. “De ophef wordt ieder jaar sterker”, zegt Rob.

De campagne eromheen bepaalt of je als winnaar of winnares wordt uitgeroepen, stelt de Radio 10-dj. “Terwijl het ‘De RadioRing’ heet, met als subtitel ‘voor het beste radioprogramma van Nederland’. De component radio lijkt een steeds minder belangrijke factor te worden. De campagne die je eromheen weet te voeren is nu belangrijker.”

Luistercijfers en marktaandelen

Robs idee: laat cijfers meewegen in het winnen van de Gouden RadioRing. “Iets wat niet te manipuleren is, zijn marktaandelen en luistercijfers. En die worden bepaald door het publiek, daar kan verder geen invloed van buitenaf op uitgeoefend worden. De component publiek blijft dan gewoon gehandhaafd. Belangrijk, want ik vind het goed om het publiek ook eens uit te laten spreken welke programma’s hun voorkeur genieten.”

De luistercijfers en marktaandelen laten meewegen, maakt de Gouden RadioRing volgens Rob weer een echte radioprijs. “Er zal ongetwijfeld een mooi algoritme op te vinden zijn. Dat stemmen doen ze wel, maar we willen vooral weten of dat programma door de achterban wordt gewaardeerd. Of dat die zender gewoon de hele dag aanstaat en dat het niet uitmaakt naar welk programma ze op dat moment luisteren.:

De Radio 10-dj: “Dan denk ik dat je tot een wat eerlijkere stelling komt, waarbij het een publieksprijs blijft en de component ‘radio’ weer wat belangrijker wordt.” ‘Veronica Inside’ won vorige week De Gouden RadioRing 2019.

Foto: Radio 10 | William Rutten