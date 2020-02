SLAM! is geen partner meer van het Koningsdagfeest in Alkmaar. Het oranjefeest naast het AZ-stadion draagt dit jaar dan ook niet de naam ‘SLAM! Koningsdag’, maar is omgedoopt in ‘Oranje Koningsdag’. Volgens organisator Dennis Luken wil SLAM geen feesten meer organiseren en was het evenement toe aan een nieuwe formule.

Het is het achtste achtereenvolgende jaar dat er een koningsfeest plaatsvindt in Alkmaar. SLAM! had zich jarenlang aan het feest verbonden, met onder meer liveregistraties op radio, tv en online. Vorig jaar was het evenement overigens al niet meer op de radio te horen, maar alleen nog op tv en online te zien.

Radio 538 organiseert dit jaar wel weer een Koningsdag-festival, wederom in Breda. Op het ‘grootste Koningsdag-evenement van Nederland’ worden zo’n 40.000 bezoekers verwacht.