Als Bram Krikke weer een RadioRing voor de neus van Wilfred Genee wegkaapt, dan is het wel afgelopen met de publieksprijs. Dat zegt Genee bij RTL Boulevard. “Bram maakt pas anderhalf jaar radio als sidekick. Het heeft niet zo veel meer met radio te maken, maar meer met het zijn van een mediapersoonlijkheid. Dus dan moeten ze het de mediapersoonlijkheidsring noemen.”

Vorig jaar kaapte Bram Krikke de zilveren Radioster al weg voor Genee en Edwin Evers. Krikke noemde dat toen zelf al het failliet van de RadioRing. “Ik heb heel veel te danken aan mijn online fans, die zo massaal gestemd hebben. Dus dat heeft het allemaal tot een succes weten te brengen.”

Déjà vu

Dit jaar is het programma ‘Club Ondersteboven’ genomineerd, waar Bram sidekick is. En ook ‘Veronica Inside’ van Wilfred Genee is genomineerd. “Het is een déjà vu, hè.”

Gerard Ekdom – ook genomineerd – is het met Genee eens. “Als hij nu bijvoorbeeld genomineerd zou zijn voor de man met de mooiste snor, en hij heeft een fantastische snor, dan wint hij hem ook.”

Ruud de Wild boycot de RadioRing overigens. “Een prijs winnen over de rug van de luisteraars, dat vind ik zo gênant. Alleen maar voor je eigen focking ego. Ik doe er niet aan mee”, zei hij onlangs.

