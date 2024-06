Rob van Someren gaat toch naar het weekend van Radio 10. Dit is de uitkomst van gesprekken tussen de dj en Talpa Network. Deze week werd al duidelijk dat de twee een overeenkomst hadden, maar over de inhoud werd niets gezegd. Gijs Staverman start aanstaande maandag, op de plek van Rob, met de nieuwe middagshow.

Rob had een rechtszaak aangespannen, nadat Radio 10 vorige maand besloot om zijn programma ‘Somertijd’ te schrappen en te verplaatsen naar het weekend. In Robs contract staat echter dat hij een programma maakt tussen 16:00 en 19:00 uur. De rechter gaf de dj gelijk, maar wilde dat de twee partijen er eerst samen probeerden uit te komen.

Hoger salaris

Het is niet voor het eerst dat de dj gelijk krijgt van de rechter tegen zijn werkgever. Vorig jaar bleek dat hij jarenlang recht heeft gehad op een hoger salaris. Het mediabedrijf moest de radio-dj met terugwerkende kracht alsnog belonen met het bedrag waarop hij recht had. Daarnaast kreeg Talpa een forse boete vanwege het niet nakomen van de arbeidsvoorwaarden.

Een belangrijke voorwaarde waardoor Rob uiteindelijk akkoord is gegaan met zijn verhuizing naar het weekend, is dat het hoger beroep dat Talpa Network had aangetekend in de arbeidsvoorwaardenzaak van de baan is. “Om de strijdbijl te begraven was het voor mij van belang dat we samen water bij de wijn zouden doen”, zegt Rob in De Telegraaf.

Concurrentiebeding

Na een aantal gesprekken zijn de partijen eruit gekomen: vanaf zaterdag 14 september is ‘Somertijd’ alsnog in het weekend van Radio 10 te horen. Tegen De Telegraaf zegt de dj: “Ik wilde alleen toetsen of het mocht wat Talpa deed. Het is niet mijn bedoeling om Radio 10 te beschadigen. Daarnaast heeft Gijs Staverman bij Radio 2 zijn baan opgezegd om bij ons de middagshow te maken. Hij kan hier ook niks aan doen.”

Volgens de krant is mogelijk ook het concurrentiebeding dat Rob bij Radio 10 had vervallen. Daardoor kan de dj nu gemakkelijk overstappen naar een andere zender, mocht hij dat willen.

Foto: Radio 10