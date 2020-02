Agentschap Telecom heeft 496.700 euro opgehaald met de veiling van vier regionale FM-kavels. Het meeste werd betaald voor het kavel B05 in de Randstad: Radio Limburg 97FM BV, dat in Limburg uitzendt als Qmusic Limburg, telt 365.000 euro neer voor het oude FM-pakket van Fresh FM.

De vier kavels werden geveild, omdat voor alle kavels meerdere aanvragen zijn ontvangen die aan de veilingregeling voldoen. Het gaat om niet-landelijke FM-frequenties, bedoeld voor commerciƫle radio. In sommige gevallen heeft het jaren geduurd voordat Agentschap Telecom de kavels uitgaf.

Radio Limburg: Qmusic?

Michael Bartelet, eigenaar van Radio Limburg, bevestigt dat hij de FM-kavel in de Randstad heeft gekocht. In Limburg heeft zijn bedrijf een samenwerking met Qmusic, onder de naam Qmusic Limburg. Of zo’n zelfde constructie nu ook in de Randstad wordt opgezet, is onduidelijk. Bartelet laat weten dat zijn plannen voor het kavel binnenkort bekend worden gemaakt; Qmusic heeft nog niet gereageerd op vragen.

Bartelet: “We zijn erg blij met deze kavel met FM frequenties in de randstad en een demografisch bereik van ongeveer 17 procent. Het bereik omvat onder andere Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden en Haarlem.”

Qmusic Limburg is in de provincie te horen op verschillende FM frequenties. De koppeling met de landelijke Qmusic moest losgelaten worden vanwege nieuwe regelgeving.

FM-kavel B05 dat door Radio Limburg gekocht is

Tukker FM komt terug

Nico Silvius, eigenaar van onder meer RadioNL, heeft de FM-kavel in Oldenzaal gekocht. Op de kavel keert binnenkort de piratenzender Tukker FM terug, zo laat Silvius weten. De zender was in 2017 al enkele maanden te horen in Twente, maar Silvius zag zich destijds genoodzaakt te stoppen met de zender vanwege aangescherpte wetgeving. Silvius betaalt 55.000 euro voor de kavel.

Radio Continu heeft de FM-kavel in Deventer gekocht voor 41.100 euro. Het vierde kavel, in Stadskanaal, komt in handen van Stichting Radio Team. Wat de plannen van de stichting zijn met het kavel, is nog onduidelijk.

Internetveiling

De kavels zijn op 4 en 5 februari 2020 via een internetveiling verdeeld. Agentschap Telecom organiseerde deze veiling vanuit het hoofdkantoor in Groningen. De deelnemers konden vanuit hun eigen kantoor biedingen indienen.

Foto: Pixabay