Rob Stenders staat nu ruim twee jaar aan het roer van Radio Veronica. Hij zegt ‘artistiek best tevreden te zijn over de zender, maar commercieel natuurlijk niet’. “Het marktaandeel is net zoveel als ik toen ik binnenkwam, dus voor de commercie moet er nog een tandje bij”, zei Rob in ‘De Perstribune’ op NPO Radio 1.

Radio Veronica had de wind de afgelopen twee jaar niet bepaald mee, zei Rob, die er in april 2021 begon als zendermanager. “Eerst wordt degene die je binnen hebt gehaald, Marc Adriani, ontslagen. Vervolgens zou er een verkoop komen richting RTL, waarvan je niet zeker wist of ‘ie doorging. Daarna wist je niet helemaal zeker meer of je nog een etherfrequentie had”, somde Rob op.

En daar bleef het niet bij, want de overheid kwam voorafgaand aan de FM-veiling met strengere regels: een mediabedrijf mocht op maximaal drie zenders inschrijven voor een FM-frequentie. Talpa had op dat moment nog vier FM-zenders. “Wij waren de kleinste, dus toen wist je natuurlijk al dat het misging”, zei Rob.

Verkoop aan Mediahuis

Radio Veronica werd daarop in april verkocht aan het Belgische Mediahuis. “Vervolgens komt er nog een moment dat die veiling er is en vraag je je af: overleven we dit? Op dit moment wordt er nog heel veel FM geluisterd. Veronica heeft de FM ook nog nodig.”

Veel onzekerheid dus, zei Rob. “Voor mezelf denk ik in alle arrogantie: misschien kom ik nog wel ergens terecht, maar je hebt een heleboel mensen binnengeharkt waar je je verantwoordelijk voor voelt.”

Veronica behield de FM-frequentie, al betaalde Mediahuis er wel 21,8 miljoen euro voor. “Veel te veel”, vindt Rob. “Ik hoop niet dat we nu moeten bezuinigen, want het is heel veel geld.”

Gerard Ekdom

Rob wil door met de huidige koers van Radio Veronica, al wil hij nog wel wat nieuwe dj’s binnenhalen. “Gerard Ekdom wil ik heel graag op Radio Veronica hebben. Hij zit nu bij Radio 10, maar ik vind hem heel erg passen bij Radio Veronica. Dus ik ga hem zeker bellen.” Eerder haalde Veronica al Rick van Velthuysen binnen voor de ochtenduren.

