Dat Marc Adriani stopt als directeur radio bij Talpa Network, vindt Rob Stenders ‘buitengewoon jammer’. “Marc was een van de redenen waarom we deze kant op gingen. We vonden het bij BNNVARA ook leuk”, aldus Rob, die eerder dit jaar de overstap maakte van NPO Radio 2 naar Radio Veronica.

Marc Adriani kondigde afgelopen week aan te vertrekken bij Talpa, vanwege een ‘verschil van inzicht’ over de radiotak van het bedrijf. “Los van het geweldige idee dat we Radio Veronica naar onze hand mochten zetten, wisten we ook zeker dat Marc ons daarbij zou helpen. Ik vind het buitengewoon jammer dat hij hier straks niet meer werkt”, aldus Rob.

De radiomaker vertelde in zijn uitzending dat hij teleurgesteld is over Marcs vertrek. “Marc is een leuke, talentvolle gozer die straks wel weer ergens opduikt.”

Marc en Rob werkten eerder samen bij BNNVARA, waar Marc jarenlang in de directie zat. Bij Talpa Network zwaait hij nog tot 1 november de scepter over de radiostations Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2