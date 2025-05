Rick van Velthuysen is niet meer te horen in de nieuwe programmering van Radio Veronica, die eind volgende week van start gaat. Er gingen al geluiden dat zijn contract bij de radiozender niet verlengd zou worden en dat wordt nu bevestigd.

Het programma van Rick op Radio Veronica verdwijnt en de shows eromheen worden één uur langer. Maurice Verschuuren presenteert een programma tussen 10:00 en 14:00 uur (nu nog tot 13:00 uur) en daarna is van 14:00 tot 18:00 uur Dennis Hoebee te horen.

Veronica bevestigt vertrek Rick

“Het klopt dat we afscheid gaan nemen van Rick van Velthuysen”, bevestigt een woordvoerder van Radio Veronica aan RadioFreak.nl. “Zijn contract loopt binnenkort af en we hebben besloten zijn uren in het weekend anders in te gaan richten, met een meer muziek gedreven programmering. Rick is een begenadigd radiomaker met een jarenlange staat van dienst en we zijn hem dan ook dankbaar voor zijn mooie werk.”

Het is niet de eerste keer dat Rick gedwongen vertrekt bij Radio Veronica. Eind 2016 verliet hij de zender ook al, omdat er toen ook geen plek meer voor hem was.

Weekendprogrammering vanaf 6 juni:

Zaterdag en zondag

07:00 – 10:00 uur: Ferry Oomen

10:00 – 14:00 uur: Maurice Verschuuren

14:00 – 18:00 uur: Dennis Hoebee

Zaterdag:

18:00 – 20:00 uur: ‘Radio Veronica’s Live Club’, met Frank van der Lende

Zondag

18:00 – 20:00 uur: ‘De Platenzaak’, met Wouter van der Goes

Gijs Alkemade

Gijs Alkemade gaat definitief de late avondshow op Radio Veronica presenteren, op werkdagen van 22:00 uur tot middernacht. Hij stopt daarom bij SLAM!, dat net als Radio Veronica eigendom is van Mediahuis.

“Met Gijs halen we een ervaren dj binnen op de doordeweekse avond, die de afgelopen tijd al warmgedraaid heeft”, zegt Robbert-Jan van de Velde, programmadirecteur van Radio Veronica. “De nieuwe line up op zaterdag en zondag draait om en op muziek, met iedere maand een weekend lang een ander thema. Zo geven we vorm aan onze muzikale propositie ‘de Beste Muziek Allertijden’, naast de algemene slogan ‘Join The Club’.”