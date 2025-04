Het contract van Rick van Velthuysen bij Radio Veronica loopt eind volgende maand af. Mogelijk moet de dj vertrekken bij de zender, al wil hij daar zelf weinig over kwijt. “Vind je het goed dat ik mij nu ga voorbereiden op de Top 1000 van de Jaren 70? Daar kijk ik echt naar uit”, zegt Rick na vragen van RadioFreak.

Twee jaar geleden vertrok Rick per direct bij NPO Radio 2, om de ochtendshow op Radio Veronica te gaan maken. Een paar maanden later moest hij alweer stoppen met het ochtendprogramma. Sindsdien is Rick in het weekend te horen van 13:00 tot 16:00 uur.

Al eerder vertrokken

De radiomaker heeft een contract bij Radio Veronica tot eind mei. “Met alle vormen van respect: ik maak al jaren radio voor de luisteraars en al het media-gedoe heeft me nooit geïnteresseerd”, reageert Rick op geruchten dat zijn contract niet verlengd wordt. Onder meer Radiowereld meldt zijn vertrek op basis van “meerdere bronnen”.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Rick gedwongen vertrekt bij Radio Veronica. Eind 2016 verliet hij de zender ook al, omdat er toen geen plek meer voor hem was in de programmering.

Foto: Radio Veronica