Het oude FM-kavel van Fresh FM is terecht toegewezen aan Radio Limburg, dat er nu Qmusic Non-stop op uitzendt. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald in hoger beroep. De zaak was aangespannen door TiDa, dat zelf eigenaar is van het oude FM-kavel van Radio 8FM in Brabant en daar nu Radio 10 Brabant op uitzendt.

Radio Limburg 97FM BV kreeg kavel B05 vorig jaar voor ruim 3,5 ton. Sinds maart vorig jaar is hierop het programma Qmusic Non-stop Maximum Hits te horen. TiDa deed een lager bod en greep naast de frequenties.

Verbondenheid

Volgens TiDa was er sprake van een ongeoorloofde verbondenheid tussen Radio Limburg en Qmusic Nederland, omdat Qmusic in 2014 een betaalde aan Radio Limburg om een FM-kavel in Limburg te kopen. Hierop is Qmusic Limburg te horen. Dat terwijl Qmusic formeel maar voor 25 procent eigenaar is van Radio Limburg.

De voorzieningenrechter vroeg het Agentschap Telecom te onderzoeken of er verbondenheid is tussen Qmusic Nederland en Radio Limburg. Een maand later oordeelde het Agentschap dat dit niet zo was en dat Qmusic niet het beleid bepaald bij Radio Limburg.

De rechter zegt nu dat het kavel terecht toegewezen is en dat er voldoende onderzoek is gedaan. “Radio Limburg is verheugd dat de rechtbank heeft geoordeeld dat wij onafhankelijk zijn en de samenwerking met Qmusic is toegestaan en op de juiste wijze verloopt, net zoals bij alle eerdere toetsingen (2014, 2016, 2017, 2019, 2020)”, laat het bedrijf in een reactie weten. “Het is druk in het Nederlandse radiolandschap en de samenwerking is succesvol bij zowel luisteraars als adverteerders. Radio Limburg begrijpt dat de concurrentie vragen heeft gesteld maar hoopt dat het nu voor eens en voor altijd helder is en we verder kunnen met het uitbouwen van ons succes”.

Foto: Qmusic