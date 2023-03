WILD FM gaat vanaf 16 maart anders klinken. De regionale commerciële omroep voor Noord-Holland en Flevoland past het format aan van hitradio naar dancemuziek.

De term Hitradio wordt losgekoppeld van de naam van de zender. “We worstelen al jaren met de vraag of ons format wel onderscheidend genoeg is”, zegt programmaleider Coen Bom. “Wij hebben geen tonnen aan prijzengeld en marketingcampagnes van een half miljoen, dus kunnen we het onmogelijk winnen van stations als Qmusic en 538. Met een danceformat hopen we te voorzien in een behoefte. En eerlijk is eerlijk, we hebben op dancegebied nogal wat know-how in huis, met DJ Jurgen, Erwin van der Bliek en Eric van Kleef, om er maar een paar te noemen.”

Capital of Media maakt de nieuwe vormgeving voor de zender.

Fresh FM

Eerder was Coen Bom 17 jaar werkzaam bij voormalig dancezender Fresh FM. Van die zender neemt hij een aantal zaken over. “We hadden tijdens drive-time gemixte uren, die willen we terugbrengen bij Wild FM tussen 18:00 en 19:00 uur, met Erwin van der Bliek. Ook zal een aantal dj-shows die we op Fresh FM hadden terugkeren, zoals de show van Adam Beyer.” Maar de zender wil wel een eigen geluid neerzetten: “Fris, energiek, vol positivisme en dus met serieuze dance, zowel dance hits als meer dansvloer gerichte tracks.”