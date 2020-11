Qmusic Non-Stop Maximum Hits, te beluisteren op een regionaalkavel in de Randstad, is omgedoopt tot een non-stop kerstzender. Volgens de eigenaar van de zender, Radio Limburg 97FM BV, is Nederland door de coronacrisis eerder in kerststemming dan normaal.

Michael Bartelet, eigenaar van Radio Limburg 97FM BV: “Met een non-stop kerstzender hopen we de luisteraars in de randstad wat meer licht te geven nu de dagen donkerder worden. Nu we het tijdens de coronacrisis thuis gezelliger moeten maken, hebben we gemerkt dat hier behoefte aan is.”

De zender zendt sinds vandaag de kerstmuziek uit tot en met Tweede Kerstdag. De zender is via de FM en DAB+ te beluisteren. Via DAB+ is het de tweede kerstzender, eerder startte Sky Radio al met de kerstmuziek.