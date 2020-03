Het hing al even in de lucht, maar nu is het bevestigd. Het FM-kavel B05 in de Randstad gaat ‘Qmusic Non-stop Maximum Hits’ heten. Qmusic gaat er, in samenwerking met Radio Limburg, non-stop muziek op uitzenden.

De non-stop muziekzender is via de FM-frequentie te ontvangen in een groot deel van de Randstad, waaronder Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Leiden. Volgens Qmusic wordt met de extra zender bijna 17 procent van de Nederlandse bevolking bereikt.

Aanvulling op landelijk

“Met deze extra frequentie bieden we naast onze landelijke zender, lokaal een extra non-stopkanaal met maximum hits”, zegt programmadirecteur Dave Minneboo. “We willen zo onze claim op hitmuziek bekrachtigen en het vormt een mooie aanvulling op ons landelijke en digitale aanbod.”

Afgelopen week werd er al een marketingstunt op de FM-kavel gehouden; zo was de hele dag door ‘Leef’ van André Hazes te horen. Michael Bartelet, eigenaar van Radio Limburg, telde begin februari 365.000 euro neer voor het FM-pakket in de Randstad. In Limburg heeft het bedrijf van Bartelet al een soortgelijke samenwerking met Qmusic, onder de noemer Qmusic Limburg.

Foto: Qmusic