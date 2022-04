Er is geen sprake van ‘ongeoorloofde verbondenheid’ tussen Qmusic Nederland en Radio Limburg. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald. Daarmee kan Qmusic Non-Stop blijven uitzenden via een FM-kavel in de Randstad.

Radio Limburg kreeg in februari 2020 het FM-kavel B05 in de Randstad in handen, waar voorheen Fresh FM op te horen was. Het bedrijf sloot daarop een overeenkomst met Qmusic: op de FM-frequenties in de Randstad is nu ‘Qmusic Non-stop Maximum Hits’ te horen.

TiDa B.V., eigenaar van het kavel waarop Radio 10 Brabant is te ontvangen, greep tijdens de aanbesteding van het Randstad-kavel mis. TiDa was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter, maar die oordeelde dat er niks mis was. Daarop ging het bedrijf in beroep.

‘Eerder oordeel volstaat’

Radio Limburg had uitgesloten moeten worden van de veiling wegens vergaande verbondenheid met Qmusic, zo stelt Tida. De rechtbank gaat daar niet in mee. Vooral omdat eerder het Commissariaat voor de Media, de rechter en het Agentschap Telecom geoordeeld hebben dat er geen ongeoorloofde verbondenheid is.

“Nu TiDa ten aanzien van de statutaire zeggenschapsregeling en de thans voorliggende vergelijkbare productie-, sales- en licentieovereenkomsten niet concreet heeft aangevoerd waarom de oordelen van het CvdM en de rechtbank Midden-Nederland onjuist zijn, ziet de rechtbank aanleiding om met betrekking tot deze elementen die reeds zijn beoordeeld te volstaan met een verwijzing naar wat de rechtbank Midden-Nederland eerder heeft geoordeeld”, staat in de uitspraak.

Foto: Qmusic | Joeri van Breukelen