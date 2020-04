Rechtbank: Broadcast Partners legde onrechtmatig beslag op Fresh FM

Zenderexploitant Broadcast Partners heeft op onrechtmatige wijze beslag laten leggen op de inkomsten van Fresh FM, de voormalige commerciële regionale zender in de Randstad. Dat heeft de rechtbank in Den Haag afgelopen week bepaald. Door de beslaglegging kwam Fresh FM in grote financiële problemen.

Broadcast Partners legde in 2015 beslag op een groot aantal bezittingen van Fresh FM. Vanwege die beslagen kon de commerciële radiozender veel rekeningen niet meer betalen. Buma/Stemra stapte in 2016 zelfs naar de rechter, omdat Fresh FM al langere tijd de rekening voor auteursrechten niet had betaald.

De rechtbank stelde Buma/Stemra in het gelijk. Het gevolg was dat de commerciële zender alleen nog onbekendere dancemuziek mocht draaien. ‘Het ligt in de rede dat een dergelijke beperking leidt tot lagere luistercijfers, daarmee samenhangend verminderde (advertentie)inkomsten en dientengevolge een verslechtering van de financiële situatie’, schrijft de rechtbank nu.

Beslag onrechtmatig

Het Gerechtshof in Den Haag veegde in 2018 de vloer aan met alle vorderingen die Broadcast Partners op Fresh FM had. Volgens het Haagse Gerechtshof was de beslaglegging onrechtmatig. Met die uitspraak in de hand, heeft Fresh FM de zenderexploitant nu opnieuw voor de rechter gedaagd.

Volgens de rechtbank heeft beslaglegging grote gevolgen gehad voor Fresh FM. ‘Het is aannemelijk geworden dat als gevolg van de beslaglegging het Buma en Sena noopte om het faillissement aan te vragen. Het ligt daarnaast in de rede dat dit faillissement nadelige effecten heeft gehad en dus tot schade heeft geleid.’

In een zogenoemde schadestaatprocedure moet nu worden vastgesteld hoe groot de schade is. Fresh FM is al een tijdje uit de lucht.

Turbulente jaren

Fresh FM heeft een aantal turbulente jaren achter de rug. Zo moest een oud-bestuurder in 2016 de gevangenis in vanwege grote betalingsachterstanden. De radiozender werd in de jaren daarvoor al meerdere keren voor de rechter gedaagd vanwege het niet nakomen van betalingsverplichtingen, zo bleek eerder uit een reconstructie van RadioFreak.nl.

In 2017 maakte Fresh FM een doorstart, met een nieuwe eigenaar en een nieuw bestuur. Toch verloor de zender datzelfde jaar haar FM-frequenties, omdat het zich niet hield aan de vergunningsvoorwaarden. Het station ging daarna nog enige tijd door op internet, maar is nu al een tijdje uit de lucht.

Het FM-pakket van Fresh FM ging eerder dit jaar onder de veilinghamer. Op het FM-kavel in de Randstad draait sinds kort een themazender van Qmusic.