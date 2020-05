De bestuursrechter in Rotterdam heeft ‘ernstige twijfels aan de zorgvuldigheid en volledigheid’ van het Commissariaat voor de Media bij het toekennen van het FM-kavel B05 in de Randstad. Radio Limburg kreeg in februari het FM-kavel in handen en sloot daarop een overeenkomst met Qmusic: op de FM-frequenties in de Randstad is nu ‘Qmusic Non-stop Maximum Hits’ te horen.

Tida B.V., eigenaar van het kavel waarop Radio 10 Brabant is te ontvangen, greep tijdens de aanbesteding van het Randstad-kavel mis. De eigenaar was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Radio Limburg had uitgesloten moeten worden van de veiling wegens vergaande verbondenheid met Qmusic, zo stelt het bedrijf.

Qmusic enige financier

De rechtbank gaat daar deels in mee. Het Commissariaat voor de Media, die over de toekenning van het FM-kavel gaat, had volgens de rechter beter onderzoek moeten doen naar de relatie tussen Radio Limburg en Qmusic.

Uit overlegde stukken bij de Rotterdamse rechtbank blijkt dat Qmusic de enige financier is van Radio Limburg. “Qmusic is daarmee volledig financier geweest van de aankoop van Radio Limburg.” Een landelijke omroep heeft daarmee een regionaal kavel betaald, zo luidt het oordeel. “Daarmee is er ernstige twijfel over de vraag of Radio Limburg tot de veiling had mogen worden toegelaten.”

Besluit

Tida bood 80.000 euro op het FM-kavel. Dat was aanzienlijk lager dan Radio Limburg met ruim drie ton deed. Tida eiste gisteren bij de rechtbank dat het bedrijf het kavel alsnog krijgt, voor het geboden bedrag. De rechtbank ging daar niet in mee.

Volgens de rechter speelt mee dat het FM-kavel al sinds begin februari in gebruik is en er daardoor ook de nodige investeringen zijn gedaan. Wel moet het Agentschap Telecom binnen vier weken een beslissing nemen op het ingediende bezwaar van Tida.

Foto: Qmusic / Nicky Broos