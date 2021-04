NPO Radio 5 staat vanaf morgen in het tegen van De Week van de Jaren 60. Sluitstuk is de Evergreen Toplijst van de Jaren 60 op vrijdag 23 april.

Albums staan centraal, aldus Radio 5. “In de sixties zagen tal van klassiekers het levenslicht, zoals Abbey Road van The Beatles, Pet Sounds van The Beach Boys, Sounds of Silence van Simon & Garfunkel, Voor De Overlevenden van Boudewijn de Groot en Dusty In Memphis van Dusty Springfield. Gedurende De Week van de Jaren 60 zijn verschillende tracks van deze en andere gedenkwaardige albums te horen op NPO Radio 5, naast natuurlijk veel meer evergreens.”

Elk uur wordt het Stemmenspel gespeeld, waarbij drie bekende stemmen uit het verleden herkend dienen te worden. De ene keer zal een willekeurig citaat te horen zijn, een andere keer een fragment uit een lied of een uitspraak met eeuwigheidswaarde.

De Week van de Jaren 60 wordt op vrijdag 23 april afgesloten met de door de luisteraars samengestelde Evergreen Toplijst van de Jaren 60, te horen van 06:00 tot 20:00 uur.