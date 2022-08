Talpa Network en RadioCorp, het moederbedrijf van 100% NL en SLAM!, gaan in hoger beroep tegen het vonnis van de rechter in Rotterdam over de veiling van FM-frequenties. Dat laten de radiobedrijven weten in een reactie aan RadioFreak.nl. Minister Adriaansens van Economische Zaken besloot gisteren juist niet in beroep te gaan tegen de uitspraak.

“Wij zijn het niet eens met de uitspraak en zien voldoende aanknopingspunten voor een succesvol hoger beroep”, zegt een woordvoerder van Talpa Network, waar Radio 538, Sky Radio, Radio 10 en Radio Veronica onder vallen. “De economische omstandigheden na de coronacrisis zijn verbeterd, maar de schade is bij lange na nog niet hersteld. De rechter heeft in onze ogen onvoldoende oog gehad voor de bijzondere situatie destijds en argumenten die van belang waren bij de totstandkoming van de noodverlenging.”

RadioCorp wil zich van verder commentaar onthouden, maar laat alleen weten naar de rechter te stappen.

Qmusic is positief

Het was de bedoeling dat de commerciële FM-frequenties voor 1 september 2022 opnieuw geveild zouden worden. Op aandringen van een flink aantal commerciële radiostations en partijen in de Tweede Kamer, besloot de minister om de FM-frequenties te verlengen en op een later moment te veilen. KINK was het daar niet meer eens en spande met succes een rechtszaak aan.

Qmusic is als een van de weinige commerciële zenders positief over het eerder veilen van de FM-frequenties. “We vinden een veiling – mits zorgvuldig voorbereid – het juiste besluit voor een gezonde radiomarkt. We vinden het dan ook positief dat de minister de uitspraak van de rechtbank overneemt en een veiling zal voorbereiden”, zegt een woordvoerder van Qmusic.