Nieuwe regionale zenders, maar ook meerdere stations die uit de ether verdwijnen: dat is de uitkomst van de veiling van de regionale, commerciële etherfrequenties. Zo is de hiphopzender GLXY Radio vanaf september in een groot deel van de Randstad te horen en heeft Grand Prix Radio een FM-pakket bemachtigd voor een groot deel van Zuid-Holland.

KINK is straks niet meer op de FM te ontvangen in de Randstad: de frequenties waar KINK op uitzendt, zijn vergeven aan Radio Limburg 97FM. Dat bedrijf verhuurt op dit moment nog de ‘Randstad-frequenties’ aan SLAM!. Decibel, dat nu nog eigenaar is van de FM-frequenties waarop KINK uitzendt, heeft geen kavel bemachtigd.

Simone FM breidt uit

Verder valt op dat Simone FM flink uitbreidt. De zender is nu alleen nog in Groningen en Drenthe te horen, maar is straks ook in onder meer Gelderland, Utrecht en delen van Overijssel te beluisteren. Amor FM en Sunrise FM blijven in de regio Rotterdam uitzenden. Op die stations is voornamelijk Surinaam-Hindoestaanse muziek te horen.

De vraag is wat er met de frequenties gaat gebeuren die Tida B.V. heeft bemachtigd en de twee kavels van Radio Limburg in Limburg. Die FM-frequenties zijn nu nog verbonden met Radio 10 Brabant en Qmusic, maar vanaf september is die verbondenheid niet meer toegestaan.

Vibe Radio

Frysk FM, in Friesland, is vanaf september niet meer via de FM te beluisteren, evenals Vibe Radio, dat nu nog in Amsterdam via FM uitzendt. Tukker FM blijft, net als Waterstad FM en Joy Radio, zegt eigenaar Nico Silvius. Op welke frequenties die zenders komen, is nog niet duidelijk.

De veiling van de commerciële, regionale FM-frequenties heeft in totaal 5,5 miljoen euro opgebracht. Dat is minder dan vooraf op was gerekend, namelijk 9,2 miljoen euro.

Deze zenders zijn straks te horen

Onderstaande zenders zijn vanaf september via de regionale FM te horen. Veel frequenties zijn niet in de géhele provincie te ontvangen, maar vanwege de leesbaarheid wordt toch in sommige gevallen de provincie genoemd.

Let op: de lijst kan veranderen, omdat nog niet bij elk kavel bekend is wat de (nieuwe) eigenaar ermee gaat doen:

Kavel

Uitzendgebied Winnaar NLCO01 Randstad Radio Limburg (verhuurt aan SLAM!) NLCO02 Noord-Holland en Flevoland GLXY Radio NLCO03 Noord-Holland RadioNL NLCO04 Amsterdam GLXY Radio NLCO05 Noord- en Zuid-Holland GLXY Radio NLCO06 Zuid-Holland Grand Prix Radio NLCO07 Den Haag / Rotterdam Sunrise FM NLCO08 Den Haag / Rotterdam Amor FM NLCO09 Gelderland en Utrecht Simone FM NLCO10 Friesland Waterstad FM NLCO11 Friesland en Friese waddeneilanden Simone FM NLCO12 Friesland RadioNL NLCO13 Groningen en Drenthe RadioNL NLCO14 Groningen en deel Drenthe Simone FM NLCO15 Groningen en stukje Drenthe RadioNL NLCO16 Friesland, deel van Drenthe en Groningen RadioNL NLCO17 Overijssel RadioNL of Tukker FM NLCO18 Enschede, Hengelo, Zwolle en Deventer Simone FM NLCO19 Overijssel RadioNL of Tukker FM NLCO20 Gelderland en Utrecht Arrow Bluesbox NLCO21 Noord-Brabant Tida B.V. (verhuurt aan Radio 10 Brabant) NLCO22 Noord-Brabant Tida B.V. (verhuurt aan Radio 10 Brabant) NLCO23 Eindhoven en Breda Radio JND NLCO24 Zeeland Arrow Bluesbox NLCO25 Limburg Radio Limburg (verhuurt aan Qmusic) NLCO26 Groningen en Drenthe Simone FM NLCO27 Limburg Radio Limburg (verhuurt aan Qmusic)

Foto: Qmusic