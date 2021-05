De FM-frequenties moeten met drie jaar verlengd worden. Dit schrijft staatssecretaris Mona Keizer in een brief aan de Tweede Kamer. Ze neemt deze beslissing omdat de radiosector zwaar getroffen is door de plotselinge terugval in reclame-inkomsten.

De staatssecretaris vindt dat vooral “kleinere partijen zwaar getroffen zijn door de plotselinge terugval in reclame-inkomsten”. En deze zenders hebben volgens haar een langere periode nodig om daarvan te herstellen.

Ze komt met de voorgenomen verlenging tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en de Vereniging Commerciële Radio (VCR), waarin het gros van de commerciële radiostations in Nederland is vertegenwoordigd. De VCR had eerder al om een noodverlenging gevraagd.

KINK

De verlenging is slecht nieuws voor KINK die eerder al aangaven interesse te hebben in een frequentie. “Als de huidige FM-stations door zo’n herverdeling in de problemen zeggen te komen, dan zijn er ook andere steunmaatregelen denkbaar”, zei Michiel Veenstra van KINK eerder.

De huidige vergunningen lopen per 1 september 2022 af, de staatssecretaris wil ze nu verlengen met drie jaar.