De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft via een veiling 27 pakketten voor niet-landelijke commerciële radio verdeeld. Tien partijen hebben vergunningen bemachtigd om vanaf 1 september 2025 tot en met 2035 uit te zenden op FM en DAB+. De veiling bracht in totaal 5.559.787 euro op. Er was gerekend op zo’n 9,2 miljoen euro.

“De veiling verliep vlekkeloos; de beschikbare FM- en DAB-vergunningen zijn succesvol verdeeld”, zegt veilingmeester Martijn Meijer. “Nederland kan ook de komende tien jaar genieten van commerciële regionale radio. Dat is een felicitatie waard. Zowel voor de winnaars van de veiling, als de luisteraars.”

Wat direct opvalt is dat SLAM! en KINK geen eigen pakket hebben weten te bemachtigen. Het zou nog kunnen dat ze via een andere partij huren. SLAM! huurt nu ook van Radio Limburg 97FM een frequentie. Die partij heeft nu ook een pakket in Noord-Holland te pakken (NLCO01).

Grand Prix Radio

In de Randstad is vanaf september de hiphopzender GLXY Radio via de FM te beluisteren. Grand Prix Radio komt in Zuid-Holland op FM en betaalt daar het hoogste bedrag voor: bijna 1,4 miljoen euro. Simone FM breidt uit en zal ook te horen zijn in Gelderland en Utrecht. Ook zusterstation Hitzzz heeft frequentieruimte gekregen en gaat uitzenden in het noorden en oosten.

RadioNL verliest in sommige gebieden de dekking op FM. “Het doet pijn dat we een deel van het FM-bereik verliezen, maar we geven niet op. We blijven vechten voor de Nederlandstalige muziek, ook als dat via andere wegen moet”, zegt eigenaar Nico Silvius.

Dit zijn de winnaars en de bedragen die geboden zijn:

NLCO01 Radio Limburg 97FM B.V. – 418.091 euro

NLCO02 GLXY Radio B.V. – 130.978 euro

NLCO03 Regionale Radio Frequentie B.V. (RADIONL) – 155.555 euro

NLCO04 GLXY Radio B.V. – 161.667 euro

NLCO05 GLXY Radio B.V. – 826.158 euro

NLCO06 GPR Networks B.V. (Grand Prix Radio) – 1.378.811 euro

NLCO07 Stichting Masalsa (Sunrise FM) – 410.227 euro

NLCO08 Stichting Radika (Amor FM) – 505.423 euro

NLCO09 Radio Simone B.V. – 55.148 euro

NLCO10 Regionale Radio Frequentie B.V. (RADIONL) – 64.418 euro

NLCO11 Radio Simone B.V. – 32.313 euro

NLCO12 Regionale Radio Frequentie B.V. (RADIONL) – 51.452 euro

NLCO13 Regionale Radio Frequentie B.V. (RADIONL) – 50.897 euro

NLCO14 Radio Simone B.V. – 41.623 euro

NLCO15 Regionale Radio Frequentie B.V. (RADIONL) – 75.911 euro

NLCO16 Regionale Radio Frequentie B.V. (RADIONL) – 125.909 euro

NLCO17 Regionale Radio Frequentie B.V. (RADIONL) – 92.938 euro

NLCO18 Radio Simone B.V. – 74.924 euro

NLCO19 Regionale Radio Frequentie B.V. (RADIONL) – 48.959 euro

NLCO20 Blended Broken Beats B.V. – 129.390 euro

NLCO21 TiDa B.V. (Radio 10 Brabant) – 135.850 euro

NLCO22 TiDa B.V. (Radio 10 Brabant) – 173.410 euro

NLCO23 Radio JND B.V. – 46.224 euro

NLCO24 Blended Broken Beats B.V. – 37.698 euro

NLCO25 Radio Limburg 97FM B.V. – 260.130 euro

NLCO26 Radio Simone B.V. – 39.009 euro

NLCO27 Radio Limburg 97FM B.V. – 36.674 euro

Op 10 juni volgt nog een veiling. Dan verdeelt de RDI 44 afzonderlijke digitale niet-landelijke vergunningen. Dit zijn de DAB-only vergunningen die na de samenstelling van de pakketten nog over zijn voor niet-landelijk commercieel gebruik.

Foto: Pixabay | Jessica Lewis