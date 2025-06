Rob van Someren houdt morgen een barbecue voor 500 luisteraars van 100% NL. Er komen ook bekende artiesten optreden, zoals Jeroen van der Boom. Ook Sven Versteeg, van de hit ‘Blikkendag’ treedt op en DJ Galaga mixt live de ‘Somertijd Weekend Dance Mix’ aan elkaar. Aanmelden voor de barbecue kan niet meer, wel kunnen luisteraars nog kaarten winnen door te luisteren naar het middagprogramma op 100% NL.

Acties met luisteraars zijn niet nieuw voor Rob: eerder hield de middag-dj al een Trouwmarathon, waarbij tien koppels werden getrouwd. Ook organiseerde hij de ‘Somertijd Golfdag’ en nu dus de ‘Somertijd Barbecue’.

“Er is geen leuker moment om onze luisteraars te ontmoeten dan tijdens een zomerse barbecue”, zegt Rob. “Met een hapje, een drankje, livemuziek en niet minder dan 500 luisteraars gaan we er een onvergetelijke dag van maken. We luiden officieel de zomer in.”

Foto: 100% NL