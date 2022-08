De commerciële FM-frequenties worden uiterlijk voor september 2023 opnieuw geveild. Minister Adriaansens van Economische Zaken gaat niet in beroep tegen de uitspraak die de rechtbank in Rotterdam onlangs deed. De rechter stelde dat de commerciële FM-frequenties niet verlengd, maar opnieuw geveild moeten worden. Daarmee werd KINK, die de rechtspraak had aangespannen, in het gelijk gesteld.

De minister wijst in een brief aan de Tweede Kamer op de advertentie-inkomsten die na de coronapandemie weer volledig hersteld zijn, en baseert zich daarbij op cijfers van marktonderzoek Audify. “Alles overwegende zie ik geen reden om tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep te gaan. Een hoger beroep heeft naar mijn inschatting een geringe kans van slagen. De uitspraak is naar mijn mening duidelijk, begrijpelijk en goed gemotiveerd”, aldus Adriaansens.

Verlenging van één jaar

Het was de bedoeling dat de commerciële FM-frequenties voor 1 september 2022 opnieuw geveild zouden worden. Op aandringen van een flink aantal commerciële radiostations en partijen in de Tweede Kamer, besloot de minister om de FM-frequenties te verlengen en op een later moment te veilen.

De minister stelt nu een tijdelijke verlenging van één jaar in. “Hiermee voorkom ik dat er in deze periode radiostilte ontstaat doordat partijen niet over een vergunning beschikken om uit te zenden”, aldus de minister.

Gevolgen

Het besluit van de minister kan verregaande gevolgen hebben voor commerciële stations. Zo is niet zeker dat zenders die nu nog een FM-kavel hebben, dat in september 2023 nog steeds hebben. Onder meer KINK zegt al langere tijd te ‘azen’ op een FM-frequentie. De zender noemde de verlenging van de FM-frequenties eerder dan ook ‘ongegrond en disproportioneel’.

Foto: Flickr / Dietmut Teijgeman-Hansen / CC BY-NC-ND 2.0