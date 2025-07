Mediabedrijven mogen maximaal drie landelijke FM-kavels hebben. Dat besluit is door de rechtbank in Rotterdam bekrachtigd, in een rechtszaak die Talpa had aangespannen. Talpa, eigenaar van Radio 538, Radio 10 en Sky Radio, moest vanwege de nieuwe regels in 2023 Radio Veronica van de hand doen. Het radiostation werd verkocht aan Mediahuis.

Volgens Talpa heeft de toenmalig minister ‘grote fouten gemaakt’ toen de regels voor het hebben van een maximumaantal FM-kavels ingingen. Het mediabedrijf spreekt van een ‘onzorgvuldig besluit’, waarbij niet het ‘juiste toetsingskader’ is gebruikt. Ook mist het besluit van de minister ‘feitelijke en juridische grondslag’, aldus het mediabedrijf van John de Mol. Daarnaast zou er veel meer concurrentiedruk van de NPO-radiozenders zijn dan eerder was berekend door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De rechtbank is het niet eens met Talpa. Het besluit van de minister “voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid” en er is een “economische onderbouwing” gegeven waarom er een maximumaantal van drie FM-kavels per mediabedrijf geldt, aldus de rechters.

Machtspositie

De regels voor het hebben van een maximumaantal FM-kavels per mediabedrijf werden in 2023 ingesteld, voorafgaand aan de veiling van de landelijke commerciële FM-frequenties. Gevreesd werd dat, als één mediabedrijf te veel FM-kavels in handen zou hebben, dat zou leiden tot een economische machtspositie.

“Deze verstoringen kunnen ertoe leiden dat deze partijen in staat worden gesteld om bijvoorbeeld de prijzen te verhogen, de kwaliteit te verlagen of innovatie te verminderen”, waarschuwde de ACM eerder.