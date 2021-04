Paul Römer, directeur radio en tv bij Talpa Network, ontkent dat de coronacrisis is gebruikt als excuus om te reorganiseren. Bij het radiobedrijf werden vorig jaar 300 mensen ontslagen, waarvan ruim honderd in de radiotak.

“Wij zagen al vanaf het begin van de crisis: dit is niet iets wat over drie weken voorbij is, dit is een structureel probleem. En dus hebben wij gezegd: dit moeten we ook structureel oplossen”, aldus Paul in ‘BNR’s Big Five’ op BNR Nieuwsradio.

Talpa weigerde om gebruik te maken van de noodsteunpakketten van de overheid. “Wij willen als commercieel bedrijf heel graag onze eigen broek ophouden en niet afhankelijk zijn van de subsidies”, zegt Paul Römer daarover. Volgens de directeur had het radiobedrijf wel ‘wat vet op de botten’. “Talpa was geen ongezond bedrijf, maar Talpa Network is in de drie jaar daarvoor opgebouwd door heel veel bedrijven te kopen. We hadden nog niet zoveel tijd gestoken in het integreren van die bedrijven.”

‘Draconische maatregelen’

Vlak na de uitbraak van de coronacrisis, in maart vorig jaar, zei Talpa-eigenaar John de Mol dat er ‘draconische maatregelen nodig waren’. “Dat woord draconisch is een beetje een eigen leven gaan leiden”, aldus Paul.

“Ik ben bij Talpa gekomen om de radio en tv-tak in elkaar te schuiven. Daar had ik ruim de tijd voor, maar door de crisis heb ik het versneld moeten doen. In drie maanden tijd hebben we de plannen gemaakt, met de Ondernemingsraad overeenstemming gekregen en de reorganisatie uitgevoerd. Op 1 juli waren we klaar, met nul rechtszaken. Dat hebben we echt goed gedaan.”

De reorganisatie bij Talpa Network betekende het vertrek van dj’s als Dennis Hoebee, Jurjen Gofers, Maurice Verschuuren en Edwin Noorlander.

Foto: Videostill NPO Radio 1