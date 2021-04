Omroep Brabant heeft een aantal redacteuren bij lokale omroepen geplaatst om de nieuwsvoorziening in de provincie te verbeteren. “Daarmee krijgen we een nog fijnmaziger nieuwsnetwerk in onze provincie”, zegt Henk Lemckert, directeur van Omroep Brabant. “Meer aandacht voor het kleinere nieuws uit gebieden waar we nu te weinig komen.”

Bij de lokale omroep ZuidWestTV (Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht) en Studio 040 (Eindhoven, Geldrop-Mierlo) zijn redacteuren geplaatst. Deze richten zich op het nieuws in de plaatsen rondom beide omroepen. “Hierdoor versterkt Omroep Brabant de positie van de samenwerkende lokale omroepen, maar krijgt de regionale omroep ook veel nieuws terug”, aldus Lemckert.

Binnenkort breidt de omroep de samenwerking met lokale omroepen nog verder uit. Per 1 mei worden nog eens 5 journalisten bij diverse lokale omroepen in Brabant gestationeerd, die worden betaald door de NOS. Dit is onderdeel van een landelijk plan om 60 mensen bij lokale omroepen te plaatsen.