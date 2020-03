John de Mol ziet zich vanwege het coronavirus genoodzaakt om ‘draconische maatregelen te nemen’ bij zijn Talpa Network, waar ook radiozenders Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio onder vallen. Ontslagen zijn onvermijdelijk, zo stelt de mediamagnaat. Maar in welke mate en bij welke afdelingen, is nu nog niet duidelijk.

In een brief aan de medewerkers, die De Telegraaf in handen heeft, schrijft De Mol dat hij in zijn veertig jaar als ondernemer ‘nog nooit een crisis (heeft) meegemaakt van deze omvang en met deze enorme impact’.”Dat onderstreept de ernst van de zaak. De wereld staat op zijn kop. Alles wat we tot nu toe beschouwden als ’normaal’ wordt anders.”

Talpa ziet de advertentie-inkomsten als gevolg van de coronacrisis teruglopen. Veel bedrijven zetten hun investeringen voorlopig on hold en dat blijft niet zonder gevolgen voor de radio- tv- en onlinemerken van de mediamagnaat. Talpa wil ‘zo snel mogelijk maar zeker op korte termijn’ meer duidelijkheid verschaffen over de gevolgen voor de werkgelegenheid binnen het mediabedrijf.