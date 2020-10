Rob Stenders maakt mogelijk de overstap naar Radio Veronica. Dat melden meerdere bronnen aan De Telegraaf. Ook Patrick Kicken meldt de transfer. Rob zou in beeld zijn voor een tijdslot in de middaguren, maar op welk tijdstip is nog onduidelijk. Er gaan geluiden over het tijdslot tussen 13:00 en 16:00 uur, maar ook van 16:00 tot 18:00 uur.

Radio Veronica heeft vanaf november een gat in de programmering, door het vertrek van Wilfred Genee naar de ochtenduren. In de middag komt er daardoor een tijdslot vrij.

Eerdere gesprekken

Het is niet voor het eerst dat Rob Stenders in conclaaf is met Radio Veronica. In 2017 riep hij op NPO Radio 2 dat hij over zou stappen naar Veronica, waarna de onderhandelingen tussen beide partijen klapten. Een jaar later, in de zomer van 2018, gingen wederom geluiden dat Rob de overstap zou maken. De jock besloot toen om bij Radio 2 te blijven.

Rob presenteert al samen met Leo Blokhuis een podcast voor Talpa Network, het moederbedrijf van Radio Veronica. “Door die deal is hij eigenlijk al met één binnen bij Veronica”, zegt een bron tegen De Telegraaf.

Volgens de krant heeft Rob al laten weten dit jaar niet beschikbaar te zijn voor de Top 2000. Zowel BNNVARA als NPO Radio 2 gaat niet in op de geruchten.

Foto: Ben Houdijk | NPO Radio 2