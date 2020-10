De ochtendshow van Mattie Valk en Marieke Elsinga op Qmusic is directe concurrent Frank Dane op Radio 538 voorbijgestreefd in de doelgroep 20-49 jaar. Het marktaandeel van Qmusic in de ochtenduren komt uit op 18,7 procent, tegenover 18,5 procent bij Radio 538, blijkt uit de vanochtend gepubliceerde luistercijfers. De Q-ochtendshow behaalt daarmee voor het eerst een hoger marktaandeel dan het ochtendprogramma van 538.

Edwin Evers was jarenlang de onaantastbare ‘koning van de ochtend’, met een marktaandeel dat ver boven die van de andere zenders uitstak. Maar na zijn vertrek, eind 2018, zijn de kaarten opnieuw geschud. Qmusic is Radio 538 al een paar maanden voorbij in de doelgroep 20-49 jaar.

Daar komt nu de koppositie in de ochtenduren, de belangrijkste uren voor een zender, bij. 20-49 jaar is bovendien voor zowel Qmusic als Radio 538 de belangrijkste doelgroep, omdat die leeftijdscategorie voor adverteerders het interessants is.

2,8 miljoen

“Na zes metingen op rij marktleider te zijn in de belangrijke doelgroep 20-49 jaar, zijn we nu ook de grootste in de ochtend én in bereik. De Ochtendshow met Mattie en Marieke scoort beter dan ooit en we zijn ontzettend trots dat in deze bijzondere periode steeds meer mensen afstemmen op Qmusic”, zegt Q-programmadirecteur Dave Minneboo.

“Op dit moment zijn dat er bijna 2,8 miljoen per week. In deze periode zijn Armin van Buuren, Bram Krikke en Tom van der Weerd begonnen bij Q en zijn we gestart met Het Geluid, dat onverminderd populair blijft.”

Radio 538 gaat de koppositie in de doelgroep 20-49 jaar weer opnieuw veroveren, zo verwacht Marc Adriani, radiodirecteur van Talpa Network.

Meer luistercijfers in ons luistercijferdossier.

Foto: Qmusic | DPG Media