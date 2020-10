NPO 3FM heeft de plannen voor 3FM Serious Request: The Lifeline geschrapt. ‘Gezien de huidige coronamaatregelen, waarbij iedereen zoveel mogelijk wordt verzocht om thuis te blijven, is het niet verantwoord om de 3FM-dj’s door Nederland te laten lopen en zo luisteraars langs de route te motiveren om in actie te komen voor het Rode Kruis’, aldus de zender. De twee weken geleden aangekondigde route van Roermond naar Zwolle wordt daarom uitgesteld naar 2021.

Er wordt wel gewerkt aan een alternatieve 3FM Serious Request-actie in de week van 18 tot en met 24 december 2020, waarbij geld ingezameld wordt voor het Rode Kruis. Hoe deze actie er precies uitziet wordt binnenkort bekend gemaakt. “Maar zeker is dat de dj’s 24 uur per dag live radio en online content maken”, zegt zendermanager Sharid Alles. “En natuurlijk hopen we dat zoveel mogelijk mensen vanuit hun eigen thuisomgeving mee doen met 3FM Serious Request: The Lifeline.”

“Het is ongelooflijk jammer. Ondanks alle zorgvuldig uitgedachte plannen en de intensieve samenwerking met de veiligheidsregio’s om 3FM Serious Request: The Lifeline tóch coronaproof door te laten gaan, zijn we ingehaald door de realiteit.” Alles is wel blij dat de zender zich alsnog kan inzetten voor het Rode Kruis. “Om met de opbrengst de hoogspanning van de zorghulpverleners te verlichten en om de verspreiding van corona tegen te gaan.”

Thuis in actie

Hoewel de dj’s niet de geplande route door Nederland lopen, roept 3FM luisteraars op in actie komen door thuis coronaproof mee te lopen. Dat kan via de sponsorloop van 3FM, waarbij ze zichzelf voor iedere gelopen kilometer in de omgeving laten sponsoren door vrienden, familie en collega’s. Luisteraars kunnen in de actieweek ook platen aanvragen voor geld en zo hulpverleners of dierbaren een hart onder de riem steken.

Foto: NPO 3FM