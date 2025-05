Bert Huisjes heeft bij zijn vertrek vorig jaar bij WNL een geldbedrag van 75.000 euro meegekregen. Dat meldt de publieke omroep in haar jaarverslag. Ook kreeg hij een transitievergoeding. Een woordvoerder van de omroep laat aan RTL Boulevard weten dat die vergoeding uitkwam op nog eens 77.000 euro.

Omroepdirecteur Huisjes vertrok in oktober, nadat hij eerder door zo’n 25 (oud-)medewerkers van de omroep beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag en het veroorzaken van een angstcultuur. Huisjes werd na alle beschuldigingen op non-actief gezet en legde zijn werkzaamheden als hoofdredacteur tijdelijk neer. Toen hij in september toch terugkeerde bij de omroep, viel dat niet goed bij het personeel. Daarop vertrok Huisjes een maand later alsnog.

Door alle commotie rondom Huisjes stapte het NPO Radio 1-programma ‘Het Misdaadbureau’ over naar omroep PowNed. “Hoewel dit een inhoudelijk verlies betekende voor WNL, staat het welzijn van collega’s voorop”, schrijft de omroep in haar jaarverslag. Ze wijst er daarbij op dat “Het Misdaadbureau geheel binnen WNL werd ontwikkeld en uitgebouwd tot een sterk misdaadprogramma”.

Meer ontslagvergoedingen

Naast WNL betaalden ook AVROTROS en Ongehoord Nederland hun afzwaaiende bestuurders vorig jaar een forse ontslagvergoeding. Harm Beertema verdiende daarmee 127.000 euro voor vier maanden werk. Eric van Stade, die vorig jaar stopte als directeur van AVROTROS, kreeg 75.000 euro mee.

Ook de NOS kwam in het nieuws vanwege salarissen: interim-directeur Renate Eringa verdiende vorig jaar 28.800 euro per maand. Ze volgde Gerard Timmer op, die in maart als directeur bij de NOS vertrok maar nog het hele jaar doorbetaald kreeg.

Hoewel de vertrekpremies en hoge salarissen volgens de wet zijn, staan ze volgens critici haaks op de bezuinigingen op de publieke omroep. Tegen die bezuinigingen wordt al langer geprotesteerd door de omroepen zelf, onder meer via spotjes op de radio en tv.

