Ook VPRO, WNL, Human en NTR hebben een gooi gedaan naar zendtijd op NPO Radio 2. Dat blijkt uit stukken die RadioFreak heeft opgevraagd via de Wet Open Overheid (WOO). Geen van de vier omroepen heeft daadwerkelijk zendtijd gekregen op Radio 2.

Nieuwkomer Omroep MAX kreeg daarentegen wel een tijdslot toegewezen. Voor die ‘ouderenomroep’ presenteert de 29-jarige Tannaz Hajeby sinds januari een programma in het weekend tussen 6:00 en 9:00 uur.

Nieuwe programmering in juli

In eerste instantie was het de bedoeling dat de programmering van Radio 2 al in juli vorig jaar op de schop ging, maar dat ging toen niet door.

“Inmiddels moet ik tot de conclusie komen dat ook een ander scenario in het vizier komt, namelijk dat we bij een aantal tijdvakken nog niet tot een duurzame nieuwe invulling kunnen komen die voldoende bijdraagt aan de doelstellingen die we met elkaar voor ogen hebben voor NPO Radio 2”, mailt de NPO, vermoedelijk zendermanager Peter de Vries, in maart vorig jaar aan alle omroepen:

Programmering voor 2024

Radio 2 hield daarom de rest van 2024 de programmering aan die begin dat jaar met stoom en kokend water tot stand kwam, vanwege het plotselinge vertrek van Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof naar Radio Veronica.

Voor welke tijdsloten op Radio 2 VPRO, Human, NTR en WNL interesse hadden, wordt uit de interne stukken niet duidelijk. Voor WNL zou het een terugkeer betekenen op de zender: de omroep verzorgde er jarenlang het nachtprogramma ’t Wordt Nu Laat’.

Omroep MAX keerde begin dit jaar na veertien jaar afwezigheid wél weer terug op Radio 2, met het ochtendprogramma van Tannaz Hajeby. De omroep kreeg de zendtijd van KRO-NCRV, die achter de schermen alles op alles had gezet om de uren op de publieke radiozender niet kwijt te raken.

Foto: RadioFreak.nl