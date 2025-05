Kees Berghuis, nu nog hoofd voorlichting van de VVD, wordt de nieuwe hoofdredacteur van WNL. Dat melden NRC en de NOS. De omroep zelf heeft het nieuws nog niet bevestigd. Kees Berghuis volgt Bert Huisjes op, die vorig jaar na tumult vertrok bij WNL.

De keuze voor Berghuis als nieuwe hoofdredacteur is enigszins opmerkelijk, omdat er al langer kritiek klinkt op de nauwe banden tussen de VVD en WNL. VVD’er Berghuis moet de publieke omroep die “een stem wil geven aan de brede liberaal-conservatieve stroming in ons land” in rustiger vaarwater zien te brengen, schrijft de NOS.

WNL maakt op de radio diverse programma’s, waaronder ‘Sven op 1’ en ‘WNL in De Kantine’ op NPO Radio 1.

Spindoctor

Berghuis is sinds 2015 hoofd voorlichting en spindoctor van de VVD-Kamerfractie. Daarvoor wisselde hij diverse keren tussen journalistiek en politiek. Zo was hij tussen 2006 en 2015 chef van de politieke redactie van RTL Nieuws, maar werkte hij daarvoor als politiek assistent van Gerrit Zalm, destijds de minister van Financiën.

Foto: WNL