Algemeen directeur Renate Eringa van de NOS heeft vorig jaar ruim 28.800 euro per maand verdiend, blijkt uit het jaarverslag van de omroep. Met dit salaris komt ze boven het maximumbedrag uit dat bestuurders in de (semi-)publieke sector mogen verdienen. Toch kon Renate meer verdienen, omdat ze betaald werd als interimmer.

Eringa volgde Gerard Timmer op die in maart 2024 zijn werk neerlegde, nadat De Volkskrant schreef dat hij niet had ingegrepen bij signalen over misstanden bij BNNVARA, zoals De Wereld Draait Door. Onlangs werd bekend dat Timmer nog doorbetaald werd tot het einde van vorig jaar en bovendien bijna 20.000 euro meekreeg.

Opmerkelijk is dat Renate Eringa in oktober vorig jaar een contract voor drie jaar kreeg bij de NOS, maar toch tot het einde van 2024 werd betaald als interimmer. Desondanks ‘voldoet de NOS aan de normen van de Wet Normering Topinkomens’, aldus een woordvoerder tegenover RTL Nieuws. De NOS kan vanwege ‘privacyoverwegingen’ naar eigen zeggen niet verder in detail treden.

Wet Normering Topinkomens

Een bestuurder van de NOS mocht in 2024 maximaal 233.000 euro verdienen. Omgerekend naar zeven maanden is dat zo’n 136.000 euro. Met haar ruim 202.000 euro zat Eringa daar vorig jaar dus fors boven.

Interimmers mogen onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) in de eerste zes maanden echter 30.800 per maand verdienen. In het tweede halfjaar geldt het maximum van 23.400 euro per maand. Gerekend met het interim-tarief bedraagt de maximale beloning voor de zeven maanden dat Eringa vorig jaar voor de NOS werkte, dus 208.200 euro. Daar zit de directeur met haar ruime twee ton dus iets onder, schrijft RTL Nieuws.

Opmerkelijk is dat het Commissariaat voor de Media accountantskantoor KPMG in 2022 de opdracht gaf tot een onderzoek naar de naleving van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de regels voor presentatoren. Eringa gaf die opdracht, want zij was toen interim-collegevoorzitter van het Commissariaat voor de Media.

Foto: NOS