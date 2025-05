Harm Beertema, die van 12 augustus tot 5 december vorig jaar interim-directeur was van Ongehoord Nederland (ON), heeft in die periode 127.000 euro verdiend. Dat blijkt uit het jaarverslag van de omroep. Beertema kreeg in vier maanden tijd een salaris van 51.986 euro, maar hij kreeg ook een vertrekpremie van 75.000 euro mee. Het gaat om gemeenschapsgeld, omdat ON publiek gefinancierd wordt.

Beertema ging in augustus vorig jaar bij Ongehoord Nederland aan de slag, nadat directeur Arnold Karskens was ontslagen door de Raad van Toezicht van de omroep. Beertema was iets meer dan vier maanden interimmer, want sinds 5 december is Peter Vlemmix directeur bij ON. Beertema was eerder Tweede Kamerlid voor de PVV, de partij die zich vaak fel uitspreekt tegen de publieke omroep.

Ook de ontslagen directeur Karskens kreeg een vertrekpremie mee, van 37.490 euro. Daarmee was ON alleen al aan de twee vertrekpremies vorig jaar ruim 112.000 euro kwijt. De grote geldbedragen zijn volgens ON niet tegen de regels. Zo mag een vertrekkend bestuurder maximaal 75.000 euro meekrijgen volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) en kan een interimmer ook een hoger salaris vragen.

NOS en AVROTROS

Eerder deze week werd duidelijk dat algemeen directeur Renate Eringa van de NOS vorig jaar ruim 28.800 euro per maand verdiende. Ze volgde Gerard Timmer op, die in maart als directeur bij de NOS vertrok maar nog het hele jaar doorbetaald kreeg.

En Eric van Stade, die vorig jaar opstapte als directeur van AVROTROS, kon aanspraak maken op een vertrekpremie van 75.000 euro.

Hoewel de vertrekpremies en hoge salarissen volgens de wet zijn, staan ze volgens critici haaks op de bezuinigingen op de publieke omroep. Tegen die bezuinigingen wordt al langer geprotesteerd door de omroepen zelf, onder meer via spotjes op de radio en tv.

