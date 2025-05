Minister Eppo Bruins (Media) gaat met publieke omroepen in gesprek om ze ‘op hun verantwoordelijkheid te wijzen’. Aanleiding zijn de forse vertrekpremies en hoge (interim-)salarissen bij meerdere omroepen die deze en vorige week naar buiten kwamen. “Niet alles wat volgens de wet mag moet je ook willen incasseren. Een moreel kompas is zeker ook bij de publieke omroep gewenst”, zegt Bruins in De Telegraaf.

De interim-directeur van de NOS die vorig jaar bijna 29.000 per maand verdiende, Harm Beertema die als tijdelijk directeur van Ongehoord Nederland in vier maanden tijd 127.000 euro opstreek, en de opgestapte NOS-directeur Gerard Timmer die nog het hele jaar doorbetaald kreeg: bij meerdere omroepen was vorig jaar sprake van forse salarissen en/of vertrekpremies. Het gaat daarbij om gemeenschapsgeld.

‘Gaat om belastinggeld’

Minister Bruins gaat met de omroepen in gesprek over de forse beloningen. “Al voldoen salarissen en vergoedingen aan de regels, mensen die werkzaam zijn in de publieke sector hebben de morele plicht om op een bewuste en betamelijke manier om te gaan met de middelen die hen zijn toevertrouwd. Het gaat immers om belastinggeld”, zegt Bruins in De Telegraaf.

Ook meerdere politieke partijen, waaronder VVD, GroenLinks-PvdA en D66, willen dat de beloningsregels voor de omroepen worden aangescherpt.

Onrust binnen NOS

Bij de NOS heerst intern grote onrust over het forse salaris dat interim-directeur Renate Eringa vorig jaar kreeg. Uit een mail, die in handen is van RTL Nieuws, schrijven medewerkers: “Kunnen wij nog wel onze journalistieke rol vervullen als het in de media over onze eigen organisatie gaat. En hoe kunnen wij als journalisten bedrijven en topbestuurders bevragen over dergelijke zaken?”.

Zelf heeft de NOS niet bericht over de kwestie. Eringa en de drie leden van de raad van toezicht van de NOS willen ook niet reageren.

Ook AVROTROS en WNL gaven hun vertrekkende directeuren vorig jaar een gouden handdruk mee. Bij voormalig WNL-directeur Bert Huisjes ging het om een bedrag van ruim 150.000 euro, bij Eric van Stade van AVROTROS om 75.000 euro.