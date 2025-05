Voormalig NPO Radio 2-dj Rutger Radstaake gaat aan de slag als nieuwslezer voor het ANP, schrijft hij op LinkedIn. Daarmee is hij straks op bijna alle commerciële zenders te horen. Rutger blijft daarnaast actief als invaller op 100% NL en Omroep Brabant.

Tussen 2018 en 2020 had Rutger een programma op NPO Radio 2, tussen 4:00 en 6:00 uur. Een jaar later begon hij als invaller bij 100% NL en weer een jaar later werd hij invaller op Omroep Brabant. Ook was hij eerder te horen als invaller op NPO Radio 5.

Foto: 100% NL