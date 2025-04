Gerard Timmer, die in maart vorig jaar opstapte als directeur van de NOS, heeft nog tot 30 november vorig jaar doorbetaald gekregen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de NOS. Ook kreeg hij een bedrag van bijna 20.000 euro mee vanwege “uitkering wegens beëindiging dienstverband”. In totaal ontving Gerard vorig jaar ruim 232.000 euro.

De NOS-directeur legde in maart 2024 zijn werk neer, nadat De Volkskrant schreef dat hij niet had ingegrepen bij signalen over misstanden bij BNNVARA, zoals De Wereld Draait Door. Voor zijn werk bij de NOS, waar hij in 2018 begon, was Gerard directeur bij BNNVARA. “Ik maak door mijn verleden bij BNNVARA, en nu de NOS, onderdeel uit van de discussie die als gevolg hiervan is ontstaan. Dat begrijp ik, net als dat ik begrijp dat mensen daar vragen over stellen”, zei hij in een verklaring over zijn vertrek.

Volgens de regels

De NOS benadrukt in het jaarverslag dat het doorbetalen van Timmer tot eind november volgens de regels is. “Bezoldiging over een periode waarin een topfunctionaris – vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband – geen taken meer vervult, wordt aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband”, schrijft de omroep.

Er wordt ook verwezen naar de Wet Normering Topinkomens (WNT). Daarin is vastgelegd dat bestuurders van omroepen niet meer mogen verdienen dan een bepaald maximum, vroeger bekend als de Balkenende-norm.

De NOS en Timmer zijn tevens een uitkering overeengekomen wegens de beëindiging van het dienstverband, zo valt te lezen in het jaarverslag. De vertrokken omroepdirecteur kreeg een bedrag van 19.452 euro mee. Dat is overigens lang niet zoveel als het maximum: als opgestapte bestuurder had hij maximaal 75.000 euro mee kunnen krijgen.

Foto: NOS