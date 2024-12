‘Het Misdaadbureau’ wordt vanaf 1 januari uitgezonden door omroep PowNed. Presentatrice Maaike Timmerman stapt samen met de redactie over van WNL naar PowNed. Maaike zegt in het persbericht over de overstap: “Er is de afgelopen jaren te veel gebeurd om me er nog thuis te voelen.”

Dit jaar was was er veel ophef rondom WNL-bestuurder Bert Huisjes. Tientallen (oud-)medewerkers van WNL vertelden begin dit jaar over grensoverschrijdend gedrag binnen de omroep. Volgens (oud-)medewerkers ging Huisjes buitengewoon ver met inhoudelijke bemoeienis. De redactie van ‘Het Misdaadbureau’ wilde niet meer bij WNL werken en kregen een werkruimte van de NPO. Uiteindelijk vertrok Bert Huisjes bij de omroep.

Timmerman krijgt met de overstap een ‘frisse start’ bij een nieuwe omroep. “Ik heb veel mooie kansen gekregen van WNL en daar ben ik de omroep dankbaar voor. Ook laat ik veel lieve, getalenteerde collega’s achter, die ik enorm ga missen. Ik ben blij met hun inzet om ons op een nieuwe plek onder te brengen. Daardoor kan ik me na een onrustige periode nu vooral weer richten op mooie radio en podcasts maken.”

PowNed noemt het wekelijkse misdaadprogramma een aanwinst voor de omroep. Florent Luyckx, Manager Audio van PowNed: “Voor PowNed is ‘Het Misdaadbureau’ een aanwinst en een versterking van onze true crime redactie. Binnen dit genre hebben we al enkele spraakmakende producties op onze naam staan en samen met dit team kunnen we onze ambities verder vorm gaan geven.”

WNL betreurt het vertrek van Timmerman. “We hebben Maaike door de jaren heen bij ons zien groeien als verslaggever, presentator en eindredacteur”, zegt zakelijk directeur Lisa Versteeg van Omroep WNL. “Tegelijkertijd wilden we de wens van Maaike en haar team om te vertrekken voorop stellen, omdat iedereen recht heeft op een werkplek waar hij of zij zich fijn voelt.”

Omroep WNL heeft van de NPO een passend alternatief gekregen voor het teruggeven van het programma.