Het onderzoek naar de werkcultuur bij Omroep WNL blijft geheim. Dat heeft de rechtbank vanmiddag bepaald, in een zaak die oud-presentatrice Margreet Spijker had aangespannen. Ze wilde weten of in het rapport zwart op wit staat dat er onder voormalig WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Meerdere (oud-)medewerkers beschuldigden Huisjes daar wel van.

De omroep hoeft het rapport niet vrij te geven, onder meer omdat het de privacy van mensen die hun verhaal hebben gedaan zou schaden. De raad van toezicht van WNL hield Huisjes vorig jaar nog in het zadel, omdat in het rapport geen grensoverschrijdend gedrag beschreven zou staan. Nadat het aanblijven van Huisjes opnieuw voor onrust zorgde op de werkvloer, vertrok hij afgelopen najaar alsnog bij de omroep.

Programma’s op Radio 1

WNL maakt op de radio diverse programma’s. Zo presenteert Sven Kockelmann elke werkdag ‘Svenop1’ op NPO Radio 1 en is op diezelfde zender op zaterdag ‘WNL in de Kantine’ te horen.

Het radioprogramma ‘Het Misdaadbureau’ op Radio 1 wordt sinds begin dit jaar uitgezonden door PowNed. Presentatrice Maaike Timmerman vertrok bij WNL, omdat er volgens haar “te veel gebeurd was om me er nog thuis te voelen.”

Foto: Screenshot KRO-NCRV / Radio 1