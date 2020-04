Het Openbaar Ministerie is nog volop bezig met het onderzoek naar het coronalied van Radio 10. De tekst van het nummer wordt op strafbaarheid beoordeeld. Een woordvoerder van het OM laat weten dat nog niet duidelijk is wanneer het onderzoek is afgerond.

Begin februari kondigde het Openbaar Ministerie aan dat het ‘coronalied’ van Radio 10-dj Lex Gaarthuis wordt onderzocht. Bij de politie kwamen honderden meldingen binnen en werden meerdere aangiftes gedaan wegens het ‘discriminerende’ carnavalsnummer.

Haatzaaiend

Lex maakte in februari een carnavalesk nummer over het coronavirus en zond deze uit op de radio. Op de melodie van ‘Wij vieren feest’ maakte hij het nummer ‘Volkomen is beter dan Chinezen’. De Chinese gemeenschap in Nederland noemde het nummer ‘haatzaaiend en discriminerend’. Dat was voordat het coronavirus ook in Nederland toesloeg.

De Radio 10-dj bood eerder al zijn excuses aan voor de parodie. “Wat ik me bij het maken van die sketch niet realiseerde, is dat ik ver over de grens van het goede fatsoen ben heen gegaan.”

Foto: William Rutten