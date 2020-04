SLAM! laat de komende weken populaire dj’s een optreden verzorgen op locaties waar normaal gesproken grote groep mensen samenkomen. Sinds twee weken organiseert het radiostation op vrijdagen het ‘SLAM! Quarantaine Festival’ met livesets van dj’s. De zender gaat daar ook de komende weken mee door en heeft daarvoor een heleboel bijzondere locaties geregeld.

Voor morgen staat een flinke line-up klaar: “Sunnery James & Ryan Marciano zullen een set weggeven vanaf SS Rotterdam, Sam Feldt maakt een show vanuit een lege Euromast en DJ La Fuente is te zien in een verlaten Toverland. Maar ook de giraffen in de Beekse Bergen en de zonnige maar lege pier in Scheveningen komen voorbij”, laat het radiostation weten.

Voor de rest van de maand heeft SLAM! nog veel meer plannen. Onder meer de Keukenhof staat op het programma en er wordt gesproken met musea. De uitzendingen zijn niet alleen te volgen via de radio, maar worden ook live in beeld gebracht voor SLAM! TV en YouTube. Het ‘SLAM! Quarantaine Festival’ begint om 12:00 en gaat door tot middernacht.