Johnny de Mol krijgt een eigen radioprogramma op Radio 10. Vanaf 9 november is hij elke zaterdag te horen met de ‘Top 4000 Classics’, tussen 21:00 en 00:00 uur. “Ik ben voor een heel groot deel opgegroeid met de muziek van de Top 4000 en kijk er naar uit dat ik mijn eigen radioshow mag presenteren bij Radio 10″, zegt Johnny.

De ‘Top 4000 Classics’ wordt “een mix van iconische hits uit de grootste hitlijst aller tijden. Ik neem de luisteraars mee op een muzikale reis vol herinneringen en tijdloze muziek”, laat Johnny weten in een persbericht. Hij is een zoon van John de Mol, eigenaar van Talpa Network, waar Radio 10 onder valt.

‘Top 4000 Classics’ met Johnny de Mol is vanaf 9 november elke zaterdagavond te horen van 21:00 uur tot 00:00 uur op Radio 10. Ter ere van de Top 4000 hitlijst zal op zondag 10, 17 en 24 november ook een uitzending van ‘Top 4000 Classics’ te horen zijn, gepresenteerd door respectievelijk Johan Derksen, Edsilia Rombley en John van den Heuvel.

Stemmen op de Top 4000

Naast de aankondiging van zijn nieuwe programma, opende Johnny vanochtend ook officieel de stembussen voor de Top 4000. Hij bracht zijn stem uit voor zijn favoriete nummer ‘Alive’ van Pearl Jam en riep luisteraars op ook op hun favorieten te stemmen. De Top 4000, waarin de beste muziek aller tijden door de luisteraars van Radio 10 wordt bepaald, is te horen vanaf 27 november 2024.

Het jubileumjaar van de Top 4000 – de lijst bestaat 20 jaar – wordt bovendien gevierd met een concert op vrijdag 29 november. Optredens van Kane, Ladies of Soul en de Queen-tributeband Queen Must Go On staan op het programma.

Foto: William Rutten